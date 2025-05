Premier League, bentornato Sunderland! Ritorno nel massimo campionato dopo 8 anni, battuto lo Sheffield United

Premier League, il Sunderland promosso: otto anni dopo l’ultima volta i Black Cats ritorna battendo lo Sheffield nei playoff

Il Sunderland torna finalmente in Premier League dopo otto anni grazie a una straordinaria vittoria in extremis contro lo Sheffield United nella finale dei playoff di Championship, disputata a Wembley. Dopo un primo tempo difficile, segnato dalla pressione costante degli avversari e dall’infortunio a Luke O’Nien, i Black Cats hanno saputo ribaltare la partita nella ripresa. Lo Sheffield era passato in vantaggio grazie a una rete di Campbell su assist di Hamer, ma un secondo gol di Burrows è stato annullato per fuorigioco attivo di Souza. Nella seconda frazione, il Sunderland ha mostrato una nuova determinazione e ha trovato il pareggio con Mayenda, servito splendidamente da Patrick Roberts. La spinta finale ha premiato la squadra nei minuti di recupero, quando il giovane Tom Watson ha siglato il gol decisivo, facendo esplodere l’entusiasmo della tifoseria biancorossa.

Protagonista assoluto del match, Watson è entrato al 72’ e ha lasciato il segno con una giocata di classe al termine di un’azione nata da un errore grave di Kieffer Moore, che ha perso palla senza alcuna pressione. Il 19enne, cresciuto nel vivaio del Sunderland, ha firmato così la rete che vale il ritorno in massima serie e il coronamento di una stagione memorabile. Per il Sunderland, guidato da una nuova generazione di talenti tra cui spicca Jobe Bellingham, si apre adesso una nuova sfida nel massimo campionato inglese, dove nella prossima stagione affronteranno anche Leeds United e Burnley, anch’esse promosse. Per lo Sheffield, invece, resta l’amaro in bocca per un’occasione sfumata all’ultimo istante, compromessa da una disattenzione fatale.