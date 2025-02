Venezia, ore decisive per chiudere Ben Yedder: a breve la decisione sul tesseramento, cosa rallenta la trattativa

Ben Yedder Venezia, ore decisive per il suo tesseramento con i lagunari: il calciatore ha superato le visite mediche, ma ci sono ancora alcuni dubbi

Ben Yedder aveva assistito alla partita del Venezia contro la Roma sugli spalti del Penzo: l’attaccante francese svincolatosi dal Monaco potrebbe presto approdare in laguna, ma ci sono ancora alcuni dubbi.

Come riportato dall’ANSA sono ore decisive per gli arancioneroverdi stanno decidendo in queste ore: superate le visite mediche, il nodo etico sta rallentando la trattativa: il calciatore infatti era stato accusato e condannato per guida in stato di ebrezza e violenze domestiche alla compagna. Il calciatore aveva ammesso il tutto, dicendo che a causa dell’alcool però non ricordava la vicenda.