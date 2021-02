Benevento, amarezza dopo il pari. Ma l’atteggiamento è quello giusto

C’è amarezza in casa Benevento dopo il pareggio contro la Sampdoria. Un atteggiamento, però, che è quello giusto negli uomini di Inzaghi

Il Benevento pareggia allo stadio Vigorito contro la Sampdoria, e inanella la quinta partita consecutiva senza successi. Una vittoria per i giallorossi, infatti, che manca esattamente da un mese: dal 6 gennaio nel 2-1 in casa del Cagliari. Contro i blucerchiati, i sanniti giocano una partita di grande sacrificio: un primo tempo di ottima tenuta difensiva e una ripresa a sfruttare contropiedi che potevano anche regalare la vittoria. Ed è proprio qui che deve rammaricarsi la squadra campana. Dopo il gol dell’1-0 firmato da Caprari, il Benevento ha avuto le occasioni per raddoppiare e chiudere il match ma non è riuscito a sfruttare le occasioni in ripartenza.

ATTEGGIAMENTO GIUSTO – Nel post partita sono così arrivate parole amare da parte di tutti, a partire da Filippo Inzaghi a cui poi hanno fatto seguito quelle di Improta e Montipò. «Potevamo vincere» la frase che viene detta con più frequenza, a dimostrazione della voglia dei giallorossi di non accontentarsi di un pareggio comunque ottimo in chiave salvezza. L’atteggiamento di non soddisfazione e di continua fame deve far ben sperare per le prossime partite, così come il piglio dell’attacco. Caprari e Insigne hanno fatto vedere belle giocate, soprattutto nel secondo tempo. Così come anche Lapadula prima e Sau poi al centro dell’area. Le due prime punte si sono mosse bene, creando la giusta profondità per la squadra. In attesa di quell’Adolfo Gaich che scalda i motori.