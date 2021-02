Benevento, Foggia: «In passato trattai Damsgaard. Addio Maggio? Scelta tecnica»

Pasquale Foggia ha parlato delle trattative presenti e passate del Benevento

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ai microfoni di TMW ha parlato delle trattative presenti e passate del club giallorosso; svelando anche un retroscena su Mikkel Damsgaard della Sampdoria.

DAMSGAARD – «L’avevo trattato tre anni fa insieme a Skov Olsen, lo conosco molto bene: è forte, può ricoprire più ruoli. È un giocatore completo, sa fare bene le due fasi, ha grande cultura del lavoro e qualità tecniche importanti. Farà strada».

MAGGIO – «Una scelta tecnica. Voleva giocare, l’allenatore aveva anche altre esigenze. È stata una decisione all’insegna della massima serenità, è un ragazzo che merita e sono sicuro che a Lecce farà bene».

SALVEZZA – «Siamo in piena corsa per la salvezza. Vogliamo giocarci la permanenza in categoria fino all’ultima giornata».