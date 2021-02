Benevento, Letizia: «È iniziato un nuovo campionato. Sampdoria? Si vince in un solo modo»

Gaetano Letizia, difensore del Benevento, ha parlato in vista del match contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni

Autore di un gol nel match di andata al Ferraris, Gaetano Letizia non potrà essere presente nel match di domenica al Vigorito tra Benevento e Sampdoria causa infortunio. Ecco le sue parole alla trasmissione Ottogol.

CAMPIONATO – «Speriamo di raggiungere la salvezza il prima possibile, sarebbe un’impresa. La sconfitta con l’Inter ci può stare, però dobbiamo accantonare questa partita e pensare alle prossime. È iniziato il girone di ritorno e quindi un nuovo campionato. Dobbiamo stare uniti e raggiungere al più presto il nostro obiettivo. Nel primo anno in Serie A è stata dura, quest’anno, invece, ci stiamo togliendo delle soddisfazioni. Siamo un gruppo che dà l’anima fino al 90esimo».

GOL ALL’ANDATA – «È stato un pomeriggio bellissimo. Nel primo anno in Serie A abbiamo giocato al Ferraris e abbiamo perso, nell’anno in cui ero a Carpi ho nuovamente perso e quindi, dopo il 2 a 0 nei primi 20 minuti non ci potevo credere, ma poi fortunatamente è andata molto bene».

SAMPDORIA – «Dobbiamo entrare in campo concentrati e dare l’anima in campo, solo così potremo portare punti a casa».

12:30 – «L’orario non sarà un problema, abbiamo giocato alle 12:30 anche a Firenze e a Cagliari, vincendo entrambe le partite. Non c’è due senza tre…».