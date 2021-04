Benevento, Letizia: «Ho recuperato dall’infortunio, sono pronto»

Il terzino del Benevento Gaetano Letizia scalpita ed è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio

Gaetano Letizia, terzino del Benevento, ha recuperato dall’infortunio che lo aveva colpito contro il Verona ed è pronto a tornare in campo; come dichiarato da lui stesso nel corso di un incontro avvenuto con le scuole sannite.

«Sono pronto, poi c’è il mister che effettua le proprie decisioni. Mi sto allenando da giorni con la squadra, sono al 100% e non vedo l’ora di fornire il mio contributo. Lunedì ci aspetta una grande partita contro il Sassuolo. Conosciamo De Zerbi, è uno che fa giocare molto bene le proprie squadre. Faremo del nostro meglio per portare a casa un risultato positivo. Siamo in un momento della stagione dove ogni singolo punto è indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo: l’importante sarà non perdere».