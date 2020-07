Benevento, si pensa a Gervinho. Faggiano: «Ce lo chiedano»

Per la prossima stagione in Serie A, il Benevento pensa in grande e avrebbe messo gli occhi su Gervinho

Il Benevento neo promosso in Serie A non vorrà fare nuovamente la comparsa della massima serie. E per questo starebbe puntando a grandi colpi. Tra questi ci sarebbe anche Gervinho del Parma. A parlarne è stato il d.s. dei ducali Daniele Faggiano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

«È un calciatore del Parma e vorremmo tenerlo fino alla scadenza del contratto, che non è nel 2021 ma nel 2022. Se il Benevento lo vuole deve venire a chiedercelo e bisognerebbe vedere se Gervinho vorrà andare».