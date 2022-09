Bennacer Milan, accelerata per il rinnovo: il Diavolo spinge

Ripartono i contatti tra Milan e Bennacer per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. In arrivo un nuovo appuntamento

In casa Milan il tema rinnovi resta un argomento caldo. Tra questi c’è quello del centrocampista Bennacer, autore di un grande inizio di stagione.

Come scrive il Corriere dello Sport, i dialoghi tra il club e l’entourage dell’ex Empoli per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 sarebbero ripartiti con velocità. Il Milan vuole prolungare con l’algerino, con cui si era raggiunto un accordo di massima nella scorsa primavera, salvo poi un repentino cambio di piani. Ora si può andare spediti verso la fumata bianca.