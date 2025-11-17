Benzema, pronta una nuova avventura per l'ex Real Madrid?

Benzema, pronto a lasciare l’Arabia l’ex centravanti del Real Madrid? Ecco la nuova indiscrezione

Karim Benzema, uno dei primi top player a trasferirsi nella Saudi Pro League, ha lanciato una clamorosa bomba di mercato riguardo al suo futuro. Nonostante un contratto faraonico con l’Al Ittihad, valido fino al 2026, l’attaccante francese ha lasciato intendere di essere incerto sul suo destino, riaccendendo così le speranze dei club europei che potrebbero tentare di riportarlo in Europa.

Benzema: il futuro è incerto

Alla domanda diretta sulla sua permanenza all’Al Ittihad, Benzema ha risposto con una frase che ha gelato i tifosi sauditi: «Non so se lascerò l’Al Ittihad o resterò». Il Pallone d’Oro 2022 ha poi aggiunto: «Dipende da molti fattori… vediamo cosa succede». Queste parole hanno suscitato grande scalpore, poiché contraddicono l’immagine di stabilità che i club sauditi cercano di trasmettere attraverso contratti pluriennali e faraonici. Un’apertura totale su ogni possibile scenario, che non fa che alimentare le speculazioni sul suo possibile addio all’Arabia Saudita.

Un’avventura in Saudi Pro League con alti e bassi

Il ritorno di Benzema in Arabia Saudita, dopo aver lasciato il Real Madrid da leggenda, è stato caratterizzato da alti e bassi. Se da un lato ha continuato a mantenere numeri rispettabili, con 13 gol e 8 assist nella sua prima stagione, dall’altro lato la sua avventura saudita è stata segnata da difficoltà fisiche e da un rapporto non sempre idilliaco con l’ambiente. La stampa locale ha riportato più volte voci di malumori e difficoltà di adattamento al calcio e alla cultura saudita, il che ha alimentato i dubbi sulla sua permanenza a lungo termine.

L’Europa sogna il ritorno di Benzema

Le parole di Benzema, “dipende da molti fattori”, aprono ora scenari di mercato che sembravano impensabili fino a qualche mese fa. Nonostante l’età (38 anni a dicembre), il francese potrebbe essere tentato da un’ultima, romantica sfida in Europa. Un ritorno al Lione, il suo club di origine, è stato spesso ipotizzato, ma le sue recenti dichiarazioni hanno riacceso l’interesse di grandi club europei, in cerca di esperienza e gol “low cost” in termini di cartellino, sebbene non certo per quanto riguarda l’ingaggio.

In conclusione, il futuro di Benzema è tutto da scrivere. Se da un lato la sua permanenza in Arabia Saudita sembra tutt’altro che certa, dall’altro le porte per un suo ritorno in Europa sembrano nuovamente spalancarsi, con il mercato che si prepara a monitorare la situazione.

