Benzema, falso allarme: non tornerà al Mondiale in Qatar

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid e ora al Mondiale con la Francia, non tornerà al Mondiale in Qatar

Karim Benzema non tornerà al Mondiale in Qatar ed è atterrato sull’isola di Riunione dove passerà le vacanze. A mettere un punto sulla situazione è stato il ct Deschamps in conferenza stampa.

PAROLE – «Un suo ritorno? Conoscete la situazione, è una cosa che non ho in mente. Ho parlato con Karim, conosciamo la situazione e i tempi i recupero. Ho 24 giocatori e sono quelli di cui mi occupo».