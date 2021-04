Benzema verso il Clasico: «La partita più bella del mondo, entreremo in campo per vincere»

Karim Benzema suona la carica in vista del Clasico di sabato tra Real Madrid e Barcellona

Karim Benzema, bomber del Real Madrid, ai canali ufficiali della Liga ha parlato del Clasico contro il Barcellona che si disputerà sabato sera.

«È la partita più bella del mondo e la affronteremo come se fosse una finale. Real e Barcellona sono due squadre che hanno una grande storia e come sempre sarà una partita difficile contro una squadra a cui piace avere il controllo della palla. Noi entreremo in campo per vincere. I blaugrana hanno un buon portiere e poi c’è Messi, un giocatore che fa tutto. Dobbiamo stare molto attenti perché è molto pericoloso».