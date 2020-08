Benzema, voglia di Juve? Spunta l’indizio social – VIDEO

Benzema infiamma i tifosi della Juve: il francese si allena con un pallone con il logo del club bianconero

Il nome di Karim Benzema non è nuovo dalle parti di Torino. Più volte il francese è stato accostato al club bianconero, soprattutto negli ultimi mesi. Da molti il giocatore del Real Madrid viene visto come il compagno ideale per Cristiano Ronaldo, con il quale ha giocato a lungo.

Sui social, il francese ha infiammato i tifosi della Juve. Il giocatore ha postato un video mentre si allena con un pallone con il logo della Vecchia Signora. Un segnale di mercato?