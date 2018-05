L’Inter cerca di nuovo Berardi e bussa alla porta del Sassuolo pure per Politano. Missione inglese per Dembélé e Miranda

L’Inter si divide tra Londra e la Serie A per il calciomercato. In A ha Domenico Berardi, Matteo Politano e altri talenti da seguire; a Londra invece cerca il tutto per tutto per Moussa Dembélé e pure per Miranda. Il brasiliano è in Inghilterra in ritiro con la nazionale verdeoro in vista dei Mondiali e Piero Ausilio, col dg Giovanni Gardini, sono stati avvistati proprio a Londra. Il motivo del blitz è il rinnovo di Miranda, che ha ancora un anno di contratto. I due hanno proposto un nuovo accordo fino al 2020 e si può continuare assieme. Nella capitale britannica gioca anche Dembélé, centrocampista belga del Tottenham. In scadenza nel 2019, ha un costo di circa venti milioni di euro e piace moltissimo a Ausilio. L’Inter ci proverà, aveva la concorrenza del Milan ma pare aver messo la freccia, sfruttando lo stato di attesa dei rossoneri.

Torniamo in Serie A, con una puntatina a Sassuolo. L’Inter non ha mai nascosto il suo apprezzamento per Berardi, e viceversa. Il calabrese potrebbe andare via in estate e l’Inter si è messa sulle sue tracce. La Roma si è già data da fare per riuscire a arrivare a Berardi, ma l’Inter può sorpassare pure i giallorossi: l’unico problema è il rendimento del giocatore, reduce dalla peggior annata di sempre, ma con un finale in crescendo. Sempre a Sassuolo troviamo Politano, pure lui conteso da molte altre squadre. Reduce dall’esordio in Nazionale, l’ex romanista può cambiare aria ma servono trenta milioni e forse qualcosa in più. L’Inter ha contropartite tecniche interessanti, il Sassuolo può essere convinto coi giovani. Rimane in lista anche Simone Verdi del Bologna, ma il Napoli è avanti. All’estero continuano i contatti per Memphis Depay del Lione.