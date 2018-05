Calciomercato Inter, Ausilio a Londra: obiettivo Dembélé

Calciomercato Inter, il ds Piero Ausilio atteso a Londra per l’obiettivo Moussa Dembélé: il centrocampista del Tottenham è in uscita dagli ‘Spurs’

Calciomercato Inter: è in programma una spedizione londinese per mandare avanti la trattativa che può portare a Moussa Dembélé. Il ds nerazzurro Piero Ausilio, come riporta il Corriere dello Sport, sarà a Londra per trattare col Tottenham il trasferimento del centrocampista di nazionalità belga.

Accostato anche a Milan e Napoli, Dembélé è in uscita dal club londinese, che per la sua cessione chiede una cifra sui 30 milioni di euro. Una trattativa non facile per l’Inter, chiamata a rientrare nel Fair Play Finanziario entro il 30 giugno, che quindi potrebbe non arrivare a chiudere l’affare prima di luglio. Dembélé, centrocampista classe 1987 in forza al Tottenham dal 2012, è in scadenza con gli ‘Spurs’ nel 2019 e atteso dalla partecipazione ai Mondiali di Russia con la maglia del Belgio.