Chiesa, poi Praet e Elvedi: Inter scatenata. Derby per Badelj e Dembélé

Per Chiesa Inter in corsa, ma non solo: i nerazzurri si tuffano anche su Dembélé e Badelj, che piacevano al Milan e su altri nomi importanti

Federico Chiesa, Dennis Praet, Milan Badelj, Moussa Dembélé, Nico Elvedi e Benjamin Henrichs: la lista della spesa dell’Inter è piuttosto lunga. Dopo la qualificazione in Champions League, ogni giorno escono novità sul mercato dei nerazzurri e Piero Ausilio sembra essere ovunque a seguire nuovi giocatori. Per il momento non c’è un obiettivo più caldo di altri, si sa solo che l’Inter deve rinforzare le fasce e magari fare qualcosa pure al centro. In difesa servono terzini: Elvedi del Borussia Mönchengladbach è un nome che interessa, così come Henrichs del Bayer Leverkusen. Il primo è avanti sul secondo, entrambi costano circa quindici milioni di euro e fanno molta gola all’Inter.

Si passa a centrocampo, dove l’Inter può far nascere due derby col Milan. Uno riguarda Badelj, in scadenza di contratto con la Fiorentina e da tempo nella lista dei rossoneri. Pure mister Spalletti guarda con interesse al croato, che potrebbe arricchire la linea mediana e fare da playmaker aggiunto. Badelj, inoltre, ha già giocato in nazionale con Brozovic e i due paiono intendersi bene. Dembélé invece è in scadenza con il Tottenham, in questo caso la trattativa è in salita: il Milan è da molte settimane sul belga, ma la concorrenza forte arriva dall’estero. Badelj è più facile di Dembélé, ma per l’Inter sono entrambe trattative di secondo piano, almeno per adesso.

Il vero obiettivo è uno tra Chiesa e Praet, o entrambi. Il belga della Sampdoria può giocare in tutti i ruoli a centrocampo e fare pure il trequartista, costa venticinque-trenta milioni di euro e ha già fatto impazzire l’Inter. Anche qui la concorrenza è alta, ci sarà da lavorare. Ultimo, ma non per importanza, è Chiesa. Esterno di centrocampo e d’attacco, ottimo in fase di copertura così come in avanti, Chiesa è il giocatore perfetto per Spalletti. Ci sono due problemi, non da poco: il prezzo e le rivali. Il talento della Fiorentina piace a mezzo mondo (Napoli in testa) e costa almeno cinquanta milioni di euro. In caso di incasso super dalle cessioni, un pensierino per Chiesa è quasi d’obbligo.