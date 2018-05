Il Manchester City e il Manchester United si fanno avanti per Milan Skriniar, ma l’Inter non vuole venderlo e respinge al mittente due offerte da capogiro

L’Inter andrà in Champions League con Milan Skriniar al centro della difesa, poco ma sicuro. I nerazzurri hanno intenzione di fare carte false per tenere lo slovacco, dato che nelle ultime ore si sono fatte avanti due grandi del calcio europeo con due offerte molto gustose. Il Manchester City e il Manchester United hanno bussato alla porta dei milanesi per avere informazioni sul difensore, poi hanno fatto la loro proposta. All’Inter sono arrivate due offerte da sessanta milioni di euro l’una, ma evidentemente quella somma è troppo bassa. La risposta è stata un no secco, perché il giocatore non è in vendita.

Milan rimane a Milano. La volontà di Spalletti era quella di tenerlo, lo stesso calciatore non ha intenzione di muoversi e quindi sia il Manchester City sia il Manchester United dovranno abituarsi all’idea di non poter comprare Skriniar. Sarà uno dei cardini dell’Inter del futuro, dopo che in questa stagione ha fatto trentotto partite di Serie A senza saltare neppure un secondo e, per media voto, è stato tra i migliori dell’Inter. Secondo Il Corriere dello Sport l’Inter ha detto no alle proposte dalla Premier League e adesso vuole fare di Skriniar il punto di partenza per costruire una grande squadra.