Candreva può partire: Inter pronta a valutare offerte

L’esterno destro dell’Inter, Antonio Candreva, può finire sul mercato. Il club nerazzurro potrebbe lasciarlo andare

L’Inter vuole Matteo Politano del Sassuolo ma, con ogni probabilità, acquisterà due esterni offensivi. Karamoh piace a Spalletti e dovrebbe rimanere (si parla di possibile prestito) mentre Antonio Candreva potrebbe partire. L’esterno destro non ha convinto in questa stagione e ha chiuso il campionato con 0 gol realizzati. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri potrebbero fare cassa con l’ex Lazio.

Il giocatore dovrebbe essere rimpiazzato da due esterni d’attacco (oltre a Politano piace Verdi del Bologna e Justin Kluivert dell’Ajax) e il numero 87 potrebbe andare via. Candreva non è entrato nel cuore dei tifosi e non sembra rientrare nemmeno nei pensieri di Luciano Spalletti che è pronto a disegnare il suo 4-2-3-1 con diversi volti noti. L’esterno interista potrebbe proseguire la sua carriera all’estero. Al momento non sembrano esserci offerte concrete ma se dovessero arrivare, l’Inter le prenderebbe in seria considerazione.