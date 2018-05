Justin Kluivert, Roma attenta: si inserisce l’Inter

Nome nuovo per l’Inter. I nerazzurri tentano il colpo Justin Kluivert, esterno d’attacco dell’Ajax già nel mirino della Roma

L’Inter è pronta a dare la caccia a Justin Kluivert. Il giocatore 19enne, di proprietà dell’Ajax, è da tempo nel mirino della Roma. Il ds Monchi è vicino a chiudere l’accordo e l’Inter parte in ritardo ma secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore olandese è uno dei sogni di mercato del ds Ausilio. L’Inter è da tempo sulle tracce di Matteo Politano ma acquisterà due esterni d’attacco (parte Candreva?) e sogna Kluivert Jr. L’esterno d’attacco classe 1999 ha disputato un’ottima stagione, realizzando 10 gol in stagione.

Il giocatore, figlio di Patrick, ex attaccante del Milan, ha un solo anno di contratto e non ha intenzione di rinnovare («L’Ajax mi ha detto che vuole rinnovare solo per alzare il prezzo del mio cartellino e non per tenermi e valorizzarmi» ha tuonato il giocatore). La Roma è in vantaggio sulla concorrenza ma non ha ancora l’accordo con l’Ajax (i giallorossi avrebbero offerto 15 milioni contro i 20 chiesti dai Lancieri). La Roma è avanti, c’è la concorrenza della Premier ma Ausilio monitora costantemente la situazione nella speranza che a luglio i giochi siano ancora tutti da fare.