Politano ha scelto: addio al Sassuolo per l’Inter. Napoli avvisato

L’attaccante lascerà il Sassuolo in estate. Su Politano ci sono diverse big ma il giocatore ha dato la sua preferenza all’Inter

Matteo Politano ha contribuito in maniera importante alla salvezza del Sassuolo. Il giocatore, con i suoi gol, ha regalato 15 punti ai neroverdi, aiutando la formazione di mister Iachini. Il giocatore, vicinissimo al passaggio al Napoli durante la sessione invernale del mercato, lascerà con ogni probabilità il Sassuolo in estate. Il giocatore ha realizzato 10 gol in campionato e ha fatto bene anche da punta centrale nel 3-5-2 con cui Iachini ha ridisegnato la squadra nel momento di difficoltà.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter al momento è in pole per l’ingaggio di Matteo Politano. L’attaccante, classe ’93, ha il gradimento dei nerazzurri. Il ds Ausilio avrebbe manifestato l’interesse dell’Inter parlando con il Sassuolo e con l’entourage del giocatore. L’Inter spera di poter inserire nell’affare alcuni giovani (a gennaio era praticamente fatta per Pinamonti e Valietti ma il primo rifiutò il passaggio in neroverde e fece saltare il doppio affare col Sassuolo) e deve vedersela con il Napoli. Anche gli azzurri continuano a seguire il talento scuola Roma, lo stesso Ancelotti avrebbe avuto un contatto con il giocatore del Sassuolo. Politano però ha scelto e vuole dare priorità all’Inter e attenderà i nerazzurri, ancora alle prese con il Fair Play Finanziario.