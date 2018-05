Rafinha, missione Inter. Dalla Spagna: Ausilio incontra il Barça

L’Inter si muove per il riscatto di Rafinha. Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, avvistato a Barcellona: le ultimissime

Rafinha resta all’Inter? Il centrocampista brasiliano è in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona per 35 milioni più 3 di bonus e non può essere riscattato dai nerazzurri nell’immediato per questioni legate al bilancio da chiudere il prossimo 30 giugno e al rispetto del Fair Play Finanziario. I nerazzurri devono iscrivere a bilancio 40 milioni in plusvalenze ma non vorrebbero rinunciare a Cancelo e a Rafinha. Secondo le ultime indiscrezioni provenenti dalla Spagna, i nerazzurri sperano di trattenere soprattutto il brasiliano.

Secondo il Mundo Deportivo, Ausilio è pronto a partire per la Spagna per porre le basi per un possibile accordo. Il giocatore ha espresso più volte il desiderio di rimanere in nerazzurro e l’Inter si muoverà per soddisfare la volontà del suo calciatore. Ausilio dovrebbe incontrare a breve il CEO del Barcellona Oscar Grau e il direttore dell’area tecnica Pep Segura. Il club nerazzurro è pronto a offrire 20 milioni di euro ma il Barça non vuole fare sconti e filtra pessimismo sulla buona riuscita della trattativa. Rafinha è in uscita ma niente sconti. L’Inter prova a confermare il suo trequartista ma la missione non è semplice.