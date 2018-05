Chiesa e Suso, il Napoli ci prova: la situazione

Il Napoli già al lavoro sul mercato: Federico Chiesa e Suso i primi obiettivi dell’era Ancelotti

Terminata l’era di Maurizio Sarri, inizia l’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis è già al lavoro sul mercato per provare a rinforzare la rosa a disposizione dell’ex Bayern Monaco in vista della prossima stagione. I partenopei proveranno a rinforzarsi soprattutto in avanti, dove c’è bisogno di uomini che possano dare il cambio ad Insigne e Callejon. Stando a quanto riportato da Sky Sport, sono due gli obiettivi principali: Chiesa e Suso.

Per il primo non sarà affatto semplice: la Fiorentina non ha alcuna intenzione di cederlo e proverà a trattenerlo almeno per un altro anno. Per il rossonero, invece, ci sono più possibilità: il contratto dello spagnolo con il Milan, infatti, prevede una clausola rescissoria. Pagata quella, conterà solo la volontà del giocatore.