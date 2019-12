Berge: «Interesse del Napoli? Non voglio parlarne»

Il centrocampista del Genk Berge ha commentato con poche parole l’interesse del Napoli in vista dell’estate

Sander Berge ha parlato dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli: «La Champions è stata una grande esperienza, venire qui è stato bello, è una squadra di livello mondiale. Ci abbiamo provato, il loro livello mi ha impressionato. È stato bello».

«L’interesse del Napoli? Non voglio parlarne, dico solo che è stato bello giocare qui. Purtroppo non siamo stati bravi abbastanza, vedremo in futuro cosa accadrà. Posso solo congratularmi col Napoli», ha concluso il centrocampista del Genk.