Bergomi: «Campionato? Chi sta davanti continuerà a farlo»

L’ex giocatore nerazzurro e attualmente telecronista Beppe Bergomi commenta la situazione del campionato in piena emergenza Coronavirus

Giuseppe Bergomi, ex calciatore dell’Inter e telecronista, parla del campionato e dell’emergenza Coronavirus.

RIPARTENZA DEL CAMPIONATO – «È tutto molto complicato e difficile. Pensare in questo momento per i giocatori ad una mini preparazione è difficile, hai già fatto due terzi di campionato. Deve essere una cosa conservativa. Bisogna ripartire tutti nelle stesse condizioni. Ci sono squadre che devono recuperare partite, bisogna dare a tutti le stesse opportunità. Si sono sottovalutate alcune cose a livello sportivo e generale. Noi non ci stiamo comportando bene al 100%. Non so come cambieranno le gerarchie ma penso che chi starà davanti continuerà a farlo».