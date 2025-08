Bergomi sorprende: «Lookman all’Inter per un tridente dei sogni? Solo se arriva un giocatore del Genoa». Lo Zio sul calciomercato nerazzurro

“Lo Zio” del calcio italiano, una vita intera con la maglia dell’Inter sulle spalle e un Mondiale vinto a soli 18 anni. Beppe Bergomi è una leggenda, una “bandiera” che oggi, da apprezzato e lucidissimo opinionista, continua a essere un punto di riferimento per tutti gli appassionati. La sua analisi non è mai banale, frutto di un’esperienza e di una conoscenza del gioco ineguagliabili. Oggi dice la sua su La Gazzetta dello Sport a proposito dell’idea tridente in casa Inter se l’operazione Lookmamn riuscirà ad andare in porto.

IL POSSIBILE TRIDENTE – «Alta qualità prima di ogni cosa, e nessuno lo mette in dubbio, ma per far giocare quei tre bisogna cambiare assetto al centrocampo. Con Gasperini, Lookman rientrava pochissimo in difesa. Con Chivu non bisogna immaginarlo a tutta fascia, è uno da spazi stretti e da conclusione in porta. In mezzo, invece, l’Inter ha numeri dieci… adattati. Soprattutto Calhanoglu e Mkhitaryan».

CHI SERVIREBBE – «Frendrup sarebbe perfetto. sì. Corre, recupera, tampona. Ecco, servirebbe un giocatore di questo tipo. A Genova, in un centrocampo a due, ha coperto tutto il campo per due stagioni di fila. Questo profilo qui sarebbe ottimo, alla Manu Koné della Roma o Khephren Thuram della Juventus, il fratello di Marcus. Giocatori fisici»

LOOKMAN INTACCA L’EQUILIBRIO – «A livello tattico, è un ragionamento da fare. Inoltre, quando tu prendi uno come lui, campione d’Europa League e con tre stagioni da doppia cifra in Serie A, di certo non sta fuori. E neanche Thuram e Lautaro. Mi chiedo: si può lasciare in panchina uno come Lookman due-tre partite? Per me è difficile».

ASSETTO DA RIMODULARE – «Ripeto: io non discuto il valore tecnico del ragazzo, che è altissimo, bensì la quadra del sistema di oggi, che invece andrebbe trovata. La ricerca dell’equilibrio. Lookman è un giocatore da spazi stretti, non da allunghi alla Leao, ha bisogno di qualcuno che gli giochi molto vicino».

SUCIC – «Mi sembra un ottimo innesto. E poi dì, in America ha fatto vedere ottime cose. Spero possa farlo anche in campionato. Come dico sempre: i giocatori vanno visti giocare a San Siro».