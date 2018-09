Berlusconi-Monza, affare in dirittura d’arrivo: l’ex patron del Milan rileverà il 100% del club brianzolo, di cui Nicola Colombo resterà presidente

Passi avanti decisivi nella trattativa Berlusconi-Monza per l’acquisizione del club brianzolo militante in Serie C. Come riportato da Ansa, l’ex presidente del Milan rileverà il 100% delle quote della società calcistica brianzola (e non più il 95% come previsto fino a ieri); l’attuale presidente del Monza, Nicola Colombo, manterrà la propria carica, mentre Silvio Berlusconi affiderà la gestione del club ad Adriano Galliani, dirigente di lunga data ai tempi del Milan. Giovedì dovrebbe arrivare l’ufficialità del passaggio di proprietà, con la conferenza stampa di presentazione prevista per venerdì.