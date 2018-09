Venerdì 28 settembre il Monza diventerà ufficialmente di proprietà di Silvio Berlusconi. Con lui ci sarà anche Adriano Galliani

Silvio Berlusconi sta per tornare ufficialmente nel mondo del calcio e ripartirà dalla Serie C. Stando a quanto riporta SportMediaset, l’ex presidente del Milan completerà l’acquisto del 95% delle quote del Monza questo venerdì 28 settembre. La conferma arriva dal fatto che alle 13 di questa data è stata fissata la conferenza stampa per l’annuncio che molto probabilmente sarà organizzata nella sede di Assolombarda. Insieme a Berlusconi ci sarà il compagno di tante avventure rossonere Adriano Galliani, oggi senatore per Forza Italia. Durante l’evento la coppia di ex dirigenti del Milan spiegheranno nel dettaglio il progetto, che stando ai rumors sarà decisamente ambizioso.

Pare inoltre che Berlusconi abbia già trovato il suo prossimo allenatore. Cristian Brocchi potrebbe essere colui che siederà sulla panchina del Monza. L’ex collaboratore di Fabio Capello in Cina non solo ha giocato con il Milan sotto la presidenza Berlusconi ma lo ha anche allenato prima di essere sostituito da Vincenzo Montella.