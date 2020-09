Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per il Coronavirus: non è in terapia intensiva

Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dalla tarda serata di giovedì 3 settembre per un lieve aggravamento, lo confermano fonti del Corriere della Sera. L’ex premier è risultato positivo al coronavirus due giorni fa.

Questa notte Berlusconi ha dormito nella struttura ospedaliera, non è in terapia intensiva e il ricovero «in via precauzionale – informano fonti di Forza Italia – è stato suggerito dall’essere un paziente di ottantaquattro anni, che ha avuto in passato altre patologie pregresse e subito altre operazioni delicate».

La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ha detto ad Agorà Rai, su Rai3: «Berlusconi ha passato la notte in ospedale, è stato ricoverato ieri sera. La mattinata è iniziata un po’ male. Berlusconi sta bene, ha passato la notte bene. C’è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l’andamento del Covid-19»