Bernardeschi raggiunge Insigne e Criscito: a un passo l’accordo col Toronto. Le ultime

Bernardeschi non ha trovato squadra in Europa alla scadenza del contratto con la Juventus ed è pronto allora a volare in MLS al Toronto

Dopo Giorgio Chiellini, che nelle scorse settimane ha firmato per il Los Angeles FC, un altro ex calciatore della Juventus è pronto a trasferirsi a volare negli Stati Uniti per giocare in MLS. Si tratta di Federico Bernardeschi, pronto a ripartire dagli States dopo la scadenza di contratto con i bianconeri.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, dopo i primi contatti degli scorsi giorni l’ex esterno della Juventus avrebbe trovato l’accordo con il Toronto. Bernardeschi è così pronto a riunirsi agli altri due italiani Insigne e Criscito.