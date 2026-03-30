Bernardo Silva ha deciso il suo futuro: sarà addio a fine stagione a zero dal Manchester City! Quando deciderà la sua prossima destinazione

Bernardo Silva lascerà a fine stagione a parametro zero il Manchester City! Quale sarà la sua prossima destinazione

La Juventus osserva con estrema attenzione le grandi manovre del mercato internazionale, consapevole che la prossima sessione estiva potrebbe regalare colpi a sorpresa in grado di spostare gli equilibri. All’orizzonte, infatti, si sta profilando un’opportunità di altissimo livello per rinforzare il reparto offensivo e la trequarti bianconera. Il nome che sta infiammando le indiscrezioni di mercato è quello di uno dei talenti più cristallini del panorama europeo, pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

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L’indiscrezione di mercato: addio al Manchester City

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, Bernardo Silva ha ormai pianificato in modo definitivo il proprio futuro professionale. Il fantasista ha infatti deciso di lasciare il Manchester City a parametro zero durante la prossima estate, mettendo la parola fine a una lunga e vincente epopea con la maglia dei Citizens. I segnali lanciati dal calciatore portoghese alla dirigenza inglese sono stati inequivocabilmente chiari fin dal mese di gennaio, e la sua drastica decisione appare ormai presa e irreversibile.

Sirene estere e la scelta a fine stagione

Nonostante la ferma volontà di cambiare aria, l’addio non avverrà prima del tempo prestabilito. Il giocatore sceglierà la sua prossima destinazione definitiva solo dopo aver concluso l’attuale stagione agonistica con la squadra inglese, volendo concentrarsi prima sugli obiettivi sportivi rimasti. Nel frattempo, i corteggiatori non mancano di certo: si registra infatti l’interesse di diversi club europei, oltre alle immancabili e ricchissime sirene provenienti dall’Arabia Saudita e dalle ambiziose franchigie della MLS americana.

La strategia della Vecchia Signora

In questo intricato scenario internazionale si inserisce la Vecchia Signora. La possibilità di ingaggiare un top player di tale caratura tecnica ed esperienza internazionale, senza l’onere di dover pagare il cartellino, stuzzica enormemente i vertici bianconeri, da sempre attenti alle occasioni d’oro offerte dal mercato dei futuri svincolati. La Juve, da tempo sulle tracce del geniale calciatore lusitano, resta vigile alla finestra. La dirigenza studia la strategia migliore per tentare l’affondo, pur essendo pienamente consapevole che la concorrenza sarà agguerrita e spietata. L’eventuale arrivo di un fuoriclasse del suo calibro garantirebbe alla squadra quel salto di qualità tecnico fondamentale per competere ai massimi vertici.