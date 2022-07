Bertolini: «Abbiamo sbagliato a giocare a viso aperto. Ripartiamo dalla ripresa». Le parole della ct

Milena Bertolini analizza così la debacle dell’Italia femminile all’esordio dell’Europeo con la Francia.

Le sue dichiarazioni a Rai Sport: «Abbiamo affrontato una squadra forte, superiore a noi, ma abbiamo probabilmente sbagliato il primo tempo non siamo riuscite a fare quello che avevamo studiato e abbiamo esaltato le loro qualità. Loro hanno meritatamente segnato quei gol perché abbiamo sbagliato quello che ci eravamo ripromesse di fare. La prima palla gol ci ha illuso e che potevamo giocare a viso aperto, con la Francia non puoi farlo. Poi abbiamo preso due gol subito e lo abbiamo risentito, poi il terzo abbiamo mollato. Ripartiamo dal secondo tempo perché la squadra è riuscita a ripartire stando unita e compatta, provando a fare qualcosa in più, dall’atteggiamento e dalla reazione avuta».