Bielsa si sbottona: «Quale allenatore non ha mai desiderato in carriera di allenare la Juventus?»

Bielsa, ct dell’Uruguay, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole con l’Algeria della possibilità di allenare la Juventus

Questa sera la magnifica cornice dell’Allianz Stadium di Torino si prepara ad aprire le proprie porte per un grande evento calcistico che catalizzerà l’attenzione di migliaia di appassionati. L’impianto sportivo torinese, infatti, non ospiterà la consueta sfida casalinga della Juventus (che sarà impegnata il prossimo lunedì in campionato nel delicato match contro il Genoa), ma farà da prestigioso e inedito palcoscenico per l’affascinante amichevole internazionale tra Uruguay e Algeria.

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L’arrivo di Marcelo Bielsa e la conferenza stampa a Torino

A guidare la blasonata selezione sudamericana in questa suggestiva e attesissima sfida ci sarà il leggendario commissario tecnico Marcelo Bielsa. L’esperto allenatore argentino, intervenuto nella tradizionale conferenza stampa di presentazione proprio all’interno delle strutture del club bianconero alla vigilia del match, ha colto la speciale occasione per esprimere tutta la propria profonda ammirazione nei confronti della società piemontese. Durante l’incontro con i numerosi giornalisti accorsi nel capoluogo, El Loco ha voluto rievocare un lontano e bellissimo incrocio del passato che lo ha visto protagonista sul campo contro la Vecchia Signora.

Il ricordo della sfida del 1998 e i campioni bianconeri

Visibilmente suggestionato dall’atmosfera dello stadio, il tecnico ha aperto il cassetto dei ricordi: «Ricordo che ho affrontato la Juventus tanti anni fa, in un’amichevole». Subito dopo, l’allenatore ha arricchito il suo personale racconto scendendo nei dettagli di quella storica e indimenticabile partita estiva: «Credo che fosse a San Benedetto del Tronto, un paese molto piccolo: quel giorno era una bolgia. Giocavamo contro una squadra straordinaria, non ricordo bene, ma se non sbaglio era il 1998. Giocavano Zidane, Conte, Davids, tantissimi campioni».

L’aneddoto di mercato: la grande prestazione di Juan Esnaider

Il racconto del commissario tecnico dell’Uruguay si lega indissolubilmente anche a un curioso e affascinante retroscena di calciomercato scaturito proprio da quell’evento sportivo, che vide brillare un determinato attaccante argentino. Bielsa, infatti, ha ricordato un dettaglio emblematico di quella calda serata italiana: «In quella sfida giocò molto bene Esnaider. A tal punto da essere comprato dalla Juve al termine di quella partita».

Un elogio sincero alla grandezza e al fascino della Juventus

A conclusione del suo lungo e appassionato intervento davanti ai microfoni della stampa internazionale, Marcelo Bielsa ha voluto dedicare un ultimo, sincero e bellissimo elogio rivolto alla grandezza e alla storia della squadra di Torino, confermando il fascino universale che questo club esercita da sempre su tutti gli addetti ai lavori: «Parliamo di uno dei più grandi club del mondo, difficilmente un allenatore non ha desiderato almeno una volta in carriera di allenarla».