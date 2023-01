Biglietti Inter Atalanta Coppa Italia, tutte le informazioni sul settore ospiti

Tramite il sito ufficiale dell’Inter sono state comunicate tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti contro l’Atalanta

Dopo giorni di attesa sono spuntate novità per quanto concerne la vendita dei biglietti per la sfida di Coppa Italia tra Inter e Atalanta: valevole per i quarti di finale. Ecco tutte le informazioni.

La vendita libera partirà esattamente il 25 gennaio alle ore 10:30 tramite il sito ufficiale dell’Inter. A partire da € 5 (sulla carta anche il settore ospiti), in tutti gli altri settori dello stadio i residenti di Bergamo dovranno essere muniti di tessera del tifoso della squadra di casa, e sull’obbligatorietà della Dea Card bisognerà attendere ancora qualche giorno.