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Serie A

Formazioni ufficiali Lazio Udinese: le scelte di Sarri e Runjaic

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

46 minuti ago

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Maurizio Sarri

Formazioni ufficiali Lazio Udinese: le scelte di Maurizio Sarri e Kosta Runjaic per la sfida della 34^ giornata di Serie A 2025/26

Tra pochi minuti Lazio e Udinese scenderanno in campo allo stadio Olimpico per il match che chiude la 34ª giornata di Serie A. I biancocelesti arrivano alla sfida con entusiasmo dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia, mentre i friulani cercano una reazione dopo l’ultimo passo falso. All’andata finì 1-1, con le due reti arrivate nel finale. Ora l’attenzione si sposta sulle scelte ufficiali di Maurizio Sarri e Kosta Runjaic per una gara importante nel finale di stagione.

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Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin.
A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Rovella, Dele Bashiru, Pedro, Tavares, Isaksen, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Maldini, Przyborek, Marusic. All. Sarri 

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Piotrowski, Atta, Kamara; Zaniolo, Gueye.
A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller, Vinciati. All. Runjaic 

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