Moviola Spagna Capo Verde: gli episodi dubbi del match, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026

Moviola Spagna Capo Verde: gli episodi dubbi del match diretto da Makhadmeh, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026

PRIMO TEMPO

Nuovo protocollo Var utilizzato dopo 3 minuti con la cancellazione di un corner della Spagna. Timide proteste di Capo Verde per qualche contrasto deciso degli spagnoli nel primo quarto d’ora. Primo giallo al 16′ per Lopes Cabral che ingenuamente si allunga il pallone e va a dare una manata a Llorente che gli sottrae il pallone e parte lungo l’out. Ostruzione di Ferran Torres su Lopes Cabral, il giallo non sarebbe stato un errore. Poco dopo Llorente viene richiamato solo verbalmente per un duro colpo sul ginocchio di Livramento. Extra-time di 4 minuti, 3 per il cooling-break e 1 per qualche piccola perdita di tempo. Clamoroso il dato all’intervallo: Capo Verde resiste sullo 0-0 e ha commesso un solo fallo!

SECONDO TEMPO

A inizio ripresa è perplesso Gavi per un fallo accordatogli, sembra in realtà lui ad averlo subito. Minuto 65: Da Costa sbraccia su Laporte che resta a terra per qualche secondo, nessun provvedimento. La partita è un continuo assedio della Spagna, non ci sono falli, c’è solo un lunghissimo giro palla senza contrasti. Come nel primo tempo, tolto dal Var un corner a favore della squadra, è Yamal l’ultimo a toccare la sfera. Sono 5 i minuti di recupero, del resto non c’è stata alcuna perdita di tempo. Al 93′ fallo tattico di Pedri su Semedo che riparte, trattenuta evidente e giallo obbligato. Incredibile il dato finale: 10 falli della Spagna, solo 1 di Capo Verde!

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora