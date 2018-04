Biglietti Napoli-Torino 2018: ecco tutte le informazioni utili riguardo alla vendita e all’acquisto dei tagliandi per la 36ª giornata della Serie A 2017/2018 di domenica 6 maggio

Napoli-Torino è la gara della 36ª giornata del campionato di Serie A 2017/2018 che risuona come una delle ultime possibilità degli azzurri di Sarri per continuare a credere nella lotta Scudetto. La partita è in programma per domenica 6 maggio 2018, alle ore 15 nella cornice dello Stadio San Paolo del capoluogo campano. Per l’ennesima volta il Napoli giocherà 24 ore dopo rispetto alla Juventus capolista, attesa dalla sfida interna contro il Bologna. Sarà una partita decisiva per testare l’ardore partenopeo, svuotata letteralmente dal 3-0 della Fiorentina e dal 2-3 della Juventus nei minuti finali contro l’Inter. Il Napoli è secondo in classifica, con quattro punti di distacco dai bianconeri. Assurdo quanto accaduto nell’ultimo turno di campionato mentre la settimana precedente il Napoli aveva battuto la Juventus 0-1 portandosi ad un solo punto di distacco. I festeggiamenti per tutta la settimana non hanno certo aiutato la concentrazione degli uomini di Maurizio Sarri, incapaci di reagire al 2-3 della Juve sull’Inter. Quando mancano 3 partite alla conclusione del campionato, il Napoli deve vincere tutte le rimanenti e sperare in almeno due passi falsi della Juventus per eliminare il -4 di distacco.

E per farlo il primo appuntamento è la sfida contro il Torino dell’ex Walter Mazzarri, a metà classifica e senza più stimoli e obiettivi da raggiungere. Qui di seguito diamo un’occhiata a tutte le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti della partita del San Paolo tra Napoli-Torino. Ricordiamo che la messa in vendita dei biglietti per il match di domenica prossima è iniziata questo pomeriggio, dalle ore 15. Sono già stati venduti 11mila biglietti nelle prime tre ore di prevendita in vista della gara contro il Torino. La società partenopea ha ricordato che i tagliandi potranno essere acquistati presso tutti i punti vendita Listicket e che per tale evento non sarà consentito il cambio utilizzatore. Per i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card e di Fidelity Card (Fan Away e Fan Stadium Card), invece, e’ possibile acquistare anche on line il biglietto per la partita. Per effettuare l’acquisto online è sufficiente collegarsi al sito web ufficiale della SSC Napoli e cliccare nelle sezioni “biglietti” o “insieme allo stadio”, oppure accedere direttamente dal banner “ ticket on line” presente nella home page del sito ufficiale. Gli utenti saranno indirizzati al sito Listicket.com gruppo TicketOne, nel quale, dopo essersi registrati, potranno acquistare il biglietto caricandolo elettronicamente sulla Club Azzurro Card, Fan Away o Fan Stadium Card.

Biglietti Napoli-Torino 2018: come acquistarli e prezzi

Una volta svelate le modalità di acquisto del biglietto per lo stadio San Paolo in vista di Napoli-Torino, ecco invece i prezzi dei biglietti nei rispettivi settori dell’impianto di Fuorigrotta. Prezzi popolari nelle Curve, 14 euro per il ticket in Curva A o in Curva B: 25 euro nel settore Distinti; 45 euro per la Tribuna Nisida; 65 euro per la Tribuna Posillipo. Inoltre, per i possessori di tessera del tifoso, vige anche l’opportunità di acquistare i tagliandi attraverso il Call Center di TicketOne. Come acquistare, invece, i biglietti per il settore ospiti dei tifosi del Torino? Sono in vendita sul circuito Listicket.com – “Rete di Vendita biglietteria Calcio Ospiti” al prezzo di 25 euro. La vendita terminerà sabato 5 maggio alle ore 19. La capienza del Settore denominato “Settore Ospiti inferiore” è di 1.100 posti (ingresso Gate 26). Per l’acquisto del tagliando e per l’ingresso allo stadio sarà necessario esibire un documento valido di riconoscimento, come riferito dalla società azzurra, e non sarà consentito il cambio utilizzatore.

