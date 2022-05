Blasquez: «Senza di noi il Genoa rischiava di fallire»

Le parole di Andres Blasquez, del gruppo 777 dopo la sconfitta nel Derby del Genoa contro la Sampdoria di sabato scorso

Sabato sera dopo il derby perso, ci sono stati i primi fischi dei tifosi del Genoa contro la nuova proprietà americana, la 777. Dalle pagine di Repubblica, arriva la risposta di Andres Blasquez, uomo di fiducia della proprietà.

«Comprendo la delusione per la sconfitta con la Sampdoria, anche se negli ultimi anni il Genoa non ne aveva vinti molti di derby. Loro non hanno fatto molto più di noi, poi è chiaro che se segna Criscito, i commenti alla fine sono di tutt’altro tenore»

«Un concetto vorrei che fosse chiaro: se non fossimo arrivati noi, il Genoa rischiava di fallire. La situazione economica era molto pesante, c’erano 50 milioni da buttare sul piatto e davvero non saprei dirvi come si sarebbe comportata la vecchia proprietà. Per subentrare siamo andati incontro a costi sensibilmente superiori rispetto a quelli programmati. Il gruppo 777 non spende, investe, l’obbiettivo è l’autogestioni finanziaria e contiamo di arrivarci in tre anni. Sognamo un Genoa europeo: Abbiamo commesso errori a partire da Shevchenko, ma il progetto resta».