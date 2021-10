Zvonimir Boban a Sportweek parla dell’arrivo di Ibrahimovic al Milan

In un’intervista rilasciata a Sportweek, Zvonimir Boban racconta l’arrivo di Ibrahimovic al Milan e della motivazione dietro la scelta di puntare su di lui. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «È unico, troppo forte, simpatico, guascone, ha una personalità che basta per una squadra intera. Non esisteva nessun giocatore in quel momento capace di cambiare la storia e la mentalità del Milan meglio di Ibrahimovic».