Boban Milan, ufficiale il divorzio: ecco il comunicato del club

Il Milan ha ufficializzato il divorzio da Zvonimir Boban: ecco il comunicato del club rossonero apparso sul sito ufficiale

Mancava solo l’ufficialità che è arrivata pochi minuti fa. Zvonimir Boban non è più il Chief Football Officer del Milan. Il club rossonero ha pubblicato un comunicato sul proprio sito dove – si legge- viene rinnovata anche la fiducia in Stefano Pioli.

«AC Milan conferma di aver comunicato al Signor Zvonimir Boban la risoluzione del contratto con effetto immediato per il ruolo di Chief Football Officer del Club. Il Club ringrazia Zvonimir per il suo operato in questi 9 mesi e gli augura il meglio per il futuro professionale».

La seconda parte del comunicato su Pioli: «Il Club conferma piena fiducia in Stefano Pioli e il suo staff tecnico, e guarda con ottimismo alla seconda parte della stagione, con la determinazione di continuare il percorso di crescita per tornare ai vertici del calcio mondiale con un progetto coerente con i parametri del fair play finanziario».