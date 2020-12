Bologna, al capolinea l’avventura con Mihajlovic? Lo scenario

Secondo Il Corriere di Bologna sarebbe arrivata al capolinea l’avventura di Sinisa Mihajlovic sulla panchina rossoblù

Potrebbe essere arrivata al capolinea l’avventura di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna. Come riporta il Corriere di Bologna, le frasi pronunciate dopo la brutta sconfitta contro la Roma sono sembrate un chiaro segnale d’addio: «Se vogliamo cambiare e fare qualcosa di più divertente ed eccitante senza dubbio dobbiamo cambiare tante cose».

Il giorno dopo il tecnico venne chiamato a rapporto dal club e le dichiarazioni mutarono decisamente tono, virando quasi sul rassegnato. Sinisa ha la stessa squadra dell’anno scorso, con la differenza che De Silvestri da terzino è peggio di Tomiyasu terzino e che Tomiyasu centrale è peggio di Bani centrale. Altra tensione latente, come il fastidio di aver dovuto riporre sogni di gloria. Fino al botto del weekend: Saputo venerdì parla di “obiettivo minimo 52 punti e decimo posto”, Mihajlovic sabato risponde “sarebbe un mezzo miracolo, pensiamo a salvarci”, snocciolando una per una le lacune nella costruzione della rosa. E infine, sempre Sinisa: Stavolta non mi sento responsabile, la partita non era stata preparata così”. Parole di chi forse si sente ben poco coinvolto nel progetto Bologna. Bel diverse da “quando per 5-1 devi stare zitto e vergognarti.