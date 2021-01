Bologna, ancora 4 assenti ma l’infermeria si sta svuotando: le ultime

Il punto sul Bologna in vista della prima sfida del 2021 in programma domenica prossima al Franchi di Firenze contro la Fiorentina

Mancano due giorni alla gara del Franchi tra Fiorentina e Bologna, un match che potrebbe diventare un crocevia fondamentale per entrambe le formazioni. Sinisa Mihajlovic, tecnico dei rossoblù, spera di recuperare in fretta alcuni pezzi fondamentali. Nell’ultima gara del 2020 è rientrato – fra gli altri – Orsolini.

Federico Ravaglia che ha lavorato regolarmente con i compagni. Allenamento differenziato per Lukasz Skorupski e Nicola Sansone ancora terapie invece per Ibrahima Mbaye e Federico Santander. Il laterale scozzese è risultato infatti negativo all’ultimo tampone e, dopo essere stato fermo causa positività al Covid-19, può rientrare in gruppo. La buona notizia per il Bologna è che l’infermeria si sta svuotando.