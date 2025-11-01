Bologna, quali saranno le prossime mosse di Italiano? Ecco le ultime novità in vista del derby contro il Parma - Calcio News 24

Bologna: ballottaggio in difesa per il derby, Orsolini pronto a tornare in attacco

Nonostante i cambiamenti negli interpreti, l’equilibrio difensivo del Bologna rimane un punto fermo. Come scrive Dario Cervellati nel suo articolo su Cor Sport, nell’ultimo mese il tecnico Italiano ha provato diverse combinazioni difensive, schierando Lucumi, Heggem e Vitik in varie formazioni. Questo continuo avvicendamento dei giocatori è stato parte di un lavoro mirato a trovare la giusta intesa tra i centrali. Il prossimo banco di prova è il derby dell’Emilia contro il Parma, che si giocherà domani al Tardini, una partita che si preannuncia decisiva per le sorti della squadra.

Le scelte difensive sono ancora in bilico, e il ballottaggio tra Lucumi, Heggem e Vitik continua a tenere in sospeso la formazione del Bologna. Contro il Torino, la coppia centrale è stata composta da Vitik e Lucumi, ma ora potrebbe esserci il ritorno di Heggem, che ha avuto un adattamento più rapido alla Serie A rispetto all’ex Sparta Praga. Secondo le ultime indicazioni, Heggem potrebbe essere favorito per partire dal primo minuto al fianco del colombiano Lucumi, mentre Vitik potrebbe partire dalla panchina.

Oggi, con la rifinitura prevista a Casteldebole, si deciderà la composizione definitiva della difesa. Vincenzo Italiano, presente ieri al Galli per seguire l’allenamento del Bologna, osserverà con attenzione l’allenamento di oggi, sperando di risolvere i dubbi sui difensori titolari. Holm, che ha scontato una squalifica, si candida a una maglia da titolare sulla fascia destra, completando la linea difensiva con Lucumi, Heggem (o Vitik) e Sosa.

In attacco, l’assenza di Orsolini nelle ultime settimane ha tolto un po’ di vivacità al reparto offensivo, ma Riccardo Orsolini è pronto a rientrare dal primo minuto contro il Parma. L’esterno, reduce da un infortunio, è una pedina fondamentale per dare profondità e velocità alla manovra, quindi il suo ritorno in campo è un’ottima notizia per Italiano.

Infine, in porta c’è una novità: Ravaglia potrebbe essere schierato al posto di Skorupski per dare un po’ di riposo al portiere titolare. Motta potrebbe sfruttare questa opportunità per tenere alta la competizione e prepararsi al meglio per il derby.

