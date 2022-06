Bologna, il Fulham vuole Barrow: la valutazione dell’attaccante

Il Fulham è alla ricerca di un attaccante e avrebbe visto in Barrow l’uomo ideale: il Bologna chiede 20 milioni

Il Fulham, neo promosso in Premier League, sta guardando alla Serie A per rinforzarsi. Dopo Strakosha sta puntando a Barrow per l’attacco.

Il gambiano non è incedibile e il Bologna ne fa una valutazione di 20 milioni di euro. Situazione che potrebbe intensificarsi nei prossimi giorni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.