Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO

UFFICIALE Udinese, Ter Avest ceduto all’Utrecht: il comunicato del club (CLICCA QUI)

Svanberg Milan, Sabatini smentisce: «Non me l’hanno mai chiesto» (CLICCA QUI)

Sassuolo, il Manchester City ha messo Locatelli nel mirino (CLICCA QUI)

Visite mediche di Petrelli al JMedical: l’attaccante va al Genoa – VIDEO (CLICCA QUI)

Parma, accordo con il Napoli per Malcuit: manca solo un dettaglio (CLICCA QUI)

Lazio, colpo in difesa: preso Kamenovic ma arriverà a giugno (CLICCA QUI)

TUTTI I TRASFERIMENTI UFFICIALI NEL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO (CLICCA QUI)

MARTEDI 12 GENNAIO

Reynolds alla Juventus, ci siamo – Il calciomercato Juventus di gennaio è in movimento. La formazione bianconera è vicina all’acquisto di Bryan Reynolds, terzino classe 2001 del Dallas che arriverà in Italia in sinergia con il Benevento. Operazione da 7,5 milioni di euro più bonus per il terzino americano. Al più tardi nei prossimi giorni dovrebbe essere il momento buono per chiudere l’accordo. A riferirlo è Tuttosport.

Brutte notizie per il Milan – Dopo la notizia dell’infortunio diramata nella giornata di ieri oggi Mohamedi Simakan si è sottoposto a nuovi accertamenti medici. Il difensore dello Strasburgo – si legge sul comunicato del club francese – deve sottoporsi ad un’artroscopia che lo porterà fuori dal campo per un periodo di circa due mesi. Una doccia fredda per il Milan che ora dovrà decidere se continuare ugualmente a puntare sul difensore, che tornerà a marzo, oppure decidere di cambiare obiettivo.

Milik al Marsiglia, nuovi dettagli – Secondo il Corriere dello Sport il Marsiglia potrebbe tornare alla carica per Arkadiusz Milik, il quale è sempre alla ricerca di una nuova squadra per non perdere gli Europei con la Polonia. Se arrivassero, i francesi, ad aumentare la propria offerta oltre i 10 milioni di euro, magari con dei bonus ci si potrebbe avvicinare ai 15 richiesti dal Napoli. In quel caso, l’affare potrebbe riaprirsi. Dipende (anche) tutto da Milik.

UFFICIALE, Lirola al Marsiglia – Pol Lirola è un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia. Sono arrivati pochi minuti fa i comunicati ufficiali della Fiorentina e del club francese, che ha anche pubblicato un bel video di presentazione del terzino sul proprio profilo Twitter. «La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pol Lirola all’Olympique de Marseille».

UFFICIALE, Torregrossa alla Sampdoria – Ernesto Torregrossa è un giocatore della Sampdoria. Era già arrivata l’ufficialità del deposito del contratto sul sito della Lega Serie A e ora è arrivato anche l’annuncio del club. L’attaccante si legherà ai blucerchiati per prossimi quattro anni e mezzo. Il comunicato della società. «Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Brescia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ernesto Torregrossa (nato a Caltanissetta il 28 giugno 1992). L’attaccante ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2025».

Piatek al Genoa ad una condizione – Dopo aver riportato in Italia Kevin Strootman, il Genoa non vuole fermarsi e continua a tenere nel mirino il ritorno in Liguria di Krzysztof Piatek; polacco che tanto bene ha fatto nei suoi primi mesi in rossoblù nel 2018. Lo scorso gennaio, l’Hertha Berlino lo pagò dal Milan 28 milioni. Una cifra impensabile al momento per il Genoa. Per questo motivo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’affare si potrebbe fare a una sola condizione: prestito con una partecipazione del club tedesco anche sull’ingaggio che è sui 3 milioni di euro. Piatek vorrebbe tornare in rossoblù, ma la trattativa, nel caso in cui dovesse essere messa in piedi, è una di quelle da fine mercato.