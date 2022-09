Calciomercato Sampdoria: è fatta per Pussetto

Calciomercato Sampdoria, in attesa della fumata bianca per l’arrivo di Pussetto dall’Udinese: a fargli spazio c’è in uscita Laverbe

La Sampdoria insiste per Ignacio Pussetto. Trattativa avviata e chiusa con l’Udinese per l’attaccante argentino.

Con l’arrivo di Pussetto, la società blucerchiata dirà già addio a Maxime Leverbe. Il centrale francese, prelevato in prestito dal Pisa durante la sessione estiva di calciomercato, potrebbe passare al Benevento per fare spazio in lista.