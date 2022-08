Sampdoria Pussetto, interesse per l’attaccante dell’Udinese: le ultime

L’infortunio di De Luca ha aperto una strada per l’attacco in casa Sampdoria: non solo Defrel, piace anche Pussetto dell’Udinese

Secondo quanto riportato da SampdoriaNews24, ci sarebbe anche il nome del centravanti bianconero tra le possibili idee dei blucerchiati. E’ corsa a due per l’attacco con Defrel sempre primo nome per Faggiano.