Calciomercato Torino, rinforzi in attacco: il sogno è Piatek

Calciomercato Torino: i granata cercano rinforzi in attacco e il sogno della dirigenza porta il nome di Piatek

Il Torino sogna un grande colpo in attacco per poter accontentare Juric e sparare un ultimo super fuoco d’artificio in questa finestra di mercato. E l’obiettivo sarebbe di quelli importanti.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, i granata avrebbero messo nel mirino Piatek, reduce dall’esperienza alla Fiorentina e in uscita dall’Hertha Berlino. Sul polacco c’è da tempo anche la Salernitana, per una sfida tutta granata.