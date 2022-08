Calciomercato Juventus, Milik il prescelto per l’attacco: cifre e dettagli

Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero virato su Milik per l’attacco. Cifre e dettagli

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Arkadiusz Milik è il profilo numero uno per la Juventus per rinforzare l’attacco in questa sessione di mercato.

Ciò è dovuto alle cifre in ballo relativamente basse: 2 milioni per il prestito più 8 per il riscatto, oltre a 3,5 milioni di ingaggio che spetterebbero all’ex Napoli. La Juve, prima di dare l’assalto definitivo e chiudere l’affare, vuole aspettare ancora un po’ per capire se possono esserci le condizioni per puntare nuovamente su Depay.

