Paredes Juve, visite in corso. Già presente stasera allo Stadium?

Paredes Juve, visite mediche in corso in quel di Parigi per il centrocampista argentino: già stasera sarà allo Stadium?

La Juventus aspetta Leandro Paredes. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’argentino sta svolgendo in questi minuti le visite mediche a Parigi, prima di partire per Torino: l’obiettivo è assistere in tribuna dall’Allianz Stadium al match contro lo Spezia.

Tutto dipenderà comunque dalle tempistiche delle visite mediche, ma il countdown è partito.