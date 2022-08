Piatek Salernitana, ecco la conferma: «Ufficialità nelle prossime ore»

Piatek Salernitana, la società granata annuncia l’arrivo a breve dell’attaccante polacco: parla l’ad Maurizio Milan

Maurizio Milan, ad della Salernitana, ha annunciato l’arrivo di Piatek a margine di un incontro al Comune per la gestione dello stadio.

LE PAROLE – C’è soddisfazione per aver allestito una grande squadra, merito del direttore sportivo e del mister, oltre alla dedizione totale del presidente. Eravamo coperti in tutti i ruoli, ma l’ultimo innesto in ordine cronologico ci fa fare un ulteriore salto di qualità. Ora la Salernitana è davvero al completo, nelle prossime ore verrà annunciata l’ufficialità di Piatek».