Hellas Verona: UFFICIALE l’arrivo di Isak Hien

L’Hellas Verona chiude per Isak Hien, difensore svedese classe 1999 del Djurgardens. Il comunicato degli scaligeri

L’Hellas Verona, tramite i propri canali ufficiali, comunica l’acquisto di Isak Hien dal Djungardens. Di seguito il comunicato del club scaligero.

«Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito da Djurgardens IF – a titolo definitivo fino al 30 giugno 2026 – il diritto alle prestazioni sportive del difensore svedese Isak Hien. Nato a Kista, in Svezia, il 13 gennaio 1999, cresce nel Settore Giovanile del Valasund, con cui matura successivamente esperienza in Ettan Norra e Superettan, rispettivamente la terza e la seconda serie calcistica del paese. Nel 2021 passa al Djurgarden, con cui esordisce sia nella massima serie svedese (l’Allsvenskan) collezionando 21 presenze e 2 gol, sia in nelle competizione europee, avendo giocato – nella corrente stagione – 6 partite valide per le qualificazioni alla Conference League. Hellas Verona FC accoglie con un caloroso benvenuto Isak Hien augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia gialloblù».